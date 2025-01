Europarlement: regering Venezuela is onwettig

Buitenland

Het Europees Parlement veroordeelt de „onwettige poging” van de Venezolaanse president Nicolás Maduro om „met geweld aan de macht te blijven”. Zijn regering is daarmee onwettig, zo stelt het Europees Parlement in een donderdag aangenomen verklaring. Het arrestatiebevel tegen oppositieleider Edmundo González Urrutia moet worden ingetrokken, eist het parlement. Dat bevel is volgens het parlement onterecht.