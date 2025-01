Italië wil na jarenlange stop terugkeren naar kernenergie

Economie

Italië wil eind 2027 een plan klaar hebben om kernenergie opnieuw toe te staan, nadat die energiebron bijna veertig jaar geleden in de ban werd gedaan in het land. Dat heeft de Italiaanse energieminister Gilberto Pichetto Fratin gezegd in een interview met de Italiaanse zakenkrant Il Sole 24 Ore dat donderdag werd gepubliceerd.