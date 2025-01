OM onderzoekt agent die geweld gebruikte in Ruinerwold

Het incident gebeurde op 23 augustus vorig jaar bij een pand aan de Dokter Larijweg. Boa’s wilden een controle uitvoeren op het terrein, de aanwezige mensen werkten niet mee. De politie werd erbij gehaald en daarbij is geweld gebruikt. Enkele dagen later erkende de politie al „dat deze situatie anders opgelost had kunnen worden” en bood excuses aan.

Na onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie is besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Het OM zal daarna beslissen over het vervolg van de zaak.

Het handelen van een tweede agent ter plaatse is ook onderzocht en wordt als rechtmatig gezien.