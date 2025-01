Honden weggehaald die buiten in de kou moesten slapen

Binnenland

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft in de tuin van een woning in Papendrecht twee honden aangetroffen die door de eigenaar permanent in krappe benches in de kou werden gehouden. De staffordshire-terriër en boerenfox werden vorige week donderdag gevonden na een spoedmelding bij Meldpunt 144, meldt de LID.