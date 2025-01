Tienduizenden mensen moeten vluchten om nieuwe brand Los Angeles

Het vuur greep aanvankelijk snel om zich heen, maar de autoriteiten toonden zich later op een persconferentie optimistisch over het verloop van de bluswerkzaamheden. Het hoofd van de brandweer van Los Angeles County verklaarde dat de brandweer mede dankzij de inzet van blustoestellen de overhand kon krijgen. „Als u hier een paar uur geleden was geweest, zag de situatie er heel anders uit. Het leek zeker veel dreigender.”

De brand, die de naam Hughes kreeg, was woensdagavond (plaatselijke tijd) voor ongeveer 14 procent onder controle. Bij twee andere branden, die ‘Palisades fire’ en ‘Eaton fire’ worden genoemd, gaat het volgens de krant om respectievelijk 70 en 95 procent.

Branden hebben de afgelopen tijd een enorme ravage aangericht in het gebied aan de Amerikaanse westkust. Duizenden gebouwen zijn verwoest en tientallen mensen om het leven gekomen.