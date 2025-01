Aandacht voor chipmachinemaker ASML op Damrak na verkoopadvies

ASML won woensdag nog ruim 2 procent. Ook andere chipbedrijven gingen omhoog na de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om minstens 500 miljard dollar te investeren in de infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI). Mede door de winsten in de chip- en techsector sloot de S&P 500-index op Wall Street op een nieuw recordniveau.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een lager begin, na de nipte verliesbeurt een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,8 procent hoger, na een sterker dan verwachte Japanse exportgroei in december. De beurs in Shanghai won 0,6 procent, na een oproep van de Chinese autoriteiten aan de grote staatsfondsen en verzekeraars in het land om meer aandelen te kopen. De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,6 procent.

De Kospi in Seoul zakte ruim 1 procent, na een tegenvallende groei van de Zuid-Koreaanse economie in het vierde kwartaal. Zuid-Korea kampt met een politieke crisis door de schorsing en arrestatie van president Yoon Suk-yeol, die begin december een staat van beleg had uitgeroepen.

Op het Damrak zal Galapagos mogelijk ook tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. De biotechnoloog werd door de kenners van de Britse bank Barclays op de verkooplijst gezet.

Statistiekbureau CBS maakte verder bekend dat het Nederlandse consumentenvertrouwen in januari verder is afgenomen. De stemming onder consumenten verslechterde voor de vierde maand op rij en ligt al geruime tijd onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

De euro was 1,0405 dollar waard, tegen 1,0418 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 75,07 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent goedkoper, op 78,62 dollar per vat.