Congres neemt wet aan om migranten vast te zetten bij verdenking

„Criminele illegalen moeten worden vastgezet, uitgezet en nooit meer worden toegelaten in ons land”, schreef voorzitter Mike Johnson van het Huis van Afgevaardigden op X. De wet is inmiddels goedgekeurd door het Huis en de Senaat, de twee huizen van het Congres, en moet nog worden ondertekend door president Donald Trump. Het is naar verwachting de eerste wet die hij zal goedkeuren in zijn tweede ambtsperiode.

De Republikeinen van Trump hebben een meerderheid in beide huizen van het Congres. De Laken Riley Act kreeg ook steun van sommige Democratische politici. Trump heeft al duidelijk gemaakt een hardere lijn op migratiegebied te willen dan zijn voorganger. Hij zegt de grootste massadeportatie van ongedocumenteerde migranten in de Amerikaanse geschiedenis te willen uitvoeren.

Niet alle Democraten steunen de wet. Critici zeggen dat de uitvoering erg duur is en de rechtsstaat ondermijnt.