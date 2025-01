AfD-leider en links kopstuk bakkeleien op Duitse tv over Hitler

Buitenland

De Duitse leiders van de uiterst linkse en rechtse flank zijn op televisie in aanvaring gekomen over onder meer opvattingen over Adolf Hitler. Bij omroep ARD gingen Alice Weidel van anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD) en de opkomende links-populistische Sahra Wagenknecht van BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) met elkaar in debat.