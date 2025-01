Denktank: zonne-energie passeert steenkool in stroomproductie EU

Economie

Vorig jaar is voor het eerst in de Europese Unie meer elektriciteit opgewekt via zonne-energie dan met steenkool. Energiedenktank Ember meldt in een rapport dat hernieuwbare energiebronnen in 2024 sowieso goed waren voor bijna de helft (47 procent) van de energiesector van de EU. 11 procent kwam voor rekening van zonne-energie.