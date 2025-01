Saudi-Arabië wil 600 miljard in handel VS steken, zegt kroonprins

Volgens de kroonprins kunnen de hervormingen die Trump voor ogen heeft voor „ongekende economische voorspoed” zorgen en moeten Saudische investeringen daarvan profiteren. Waar het miljardenbedrag vandaan moet komen, of het bijvoorbeeld om publiek of privaat geld gaat, is niet duidelijk. Ook waar het geld aan wordt uitgegeven, wordt via het Saudische staatspersbureau niet helder.

Trump heeft deze week aangegeven Saudi-Arabië te overwegen voor zijn eerste buitenlandse reis als president, mits de Saudi’s 500 miljard aan Amerikaanse producten willen kopen. Tijdens zijn vorige termijn bezocht Trump ook Saudi-Arabië als eerst. Toen zegde het land volgens de president 450 miljard dollar toe om aan Amerikaanse producten te besteden.