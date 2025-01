Grote fondsen opnieuw erg kritisch over pensioenvoorstel NSC

NSC diende met coalitiegenoot BBB een plan in voor referenda waarbij deelnemers kunnen aangeven of hun pensioenfonds moet overstappen op het nieuwe pensioenstelsel of niet. Eerder deze week werd hierop door tal van organisaties, waaronder de Pensioenfederatie, al erg kritisch gereageerd.

Het steekt de fondsen dat het plan de door beide Kamers goedgekeurde pensioenhervormingen opnieuw wil openbreken, terwijl enkele kleinere fondsen zelfs al zijn overgegaan naar het nieuwe stelsel. Eric Uijen, bestuurder bij metaalfonds PME, zegt dat het voorstel zorgt voor rechtsongelijkheid en instabiliteit. „Dat is geen bestendig overheidsbeleid.”

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen van ambtenarenfonds ABP noemt het plan „ronduit slecht” voor deelnemers. Ook vreest hij „onnodige complicaties, onbetaalbare uitvoering, uitstel of mogelijk zelfs afstel van de broodnodige vernieuwing van ons stelsel”.

De sector is al lang bezig met alle voorbereidingen. Straks bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. Dat geld wordt belegd. Nederlanders krijgen daarbij wat meer te kiezen. Er bestaan ook zorgen, omdat de risico’s meer bij deelnemers komen te liggen en dat zomaar ongunstig zou kunnen uitpakken voor hun pensioen.

De fondsen staan er financieel beter voor dan een jaar geleden. Hun dekkingsgraden zijn licht opgelopen, wat betekent dat ze voor elke euro die ze nu en in de toekomst aan pensioen moeten uitkeren iets meer geld in kas hebben.

Toch zijn de pensioenen niet heel veel omhooggegaan. Metaalfonds PMT en ook PFZW hielden de pensioenen zelfs gelijk. „We hebben in 2024 goede beleggingsresultaten behaald. Tegelijk zagen we de rente dalen, wat ongunstig is voor de dekkingsgraad”, legt PMT-bestuurder Terry Troost uit. Ook wilde zijn fonds liever wat geld in kas houden met het oog op de pensioenhervormingen.

In het najaar beoordelen de fondsen of en hoeveel de pensioenen in 2026 kunnen worden verhoogd. Vanwege de overgang naar het nieuwe stelsel kunnen ze dan weer profiteren van soepelere regels. Daarbij moeten ze wel rekening houden met hun financiële gezondheid en met de inflatie.