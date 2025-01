AI-initiatief Trump stuwt koersen techbedrijven op Wall Street

Economie

Grote techbedrijven zijn dinsdag hoger geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers leken enthousiast te reageren op de aankondiging van een AI-project door Donald Trump. De Amerikaanse president zei dat via een samenwerkingsverband met de naam Stargate 500 miljard dollar wordt geïnvesteerd in de AI-infrastructuur in de Verenigde Staten.