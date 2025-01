Arrestaties in Nederlands-Duits onderzoek om ‘ernstige misdaden’

Naast dat een onbekend aantal mensen is aangehouden, zijn appartementen doorzocht en is bewijsmateriaal in beslag genomen.

Het Duitse Openbaar Ministerie en de Duitse politie geven donderdag tijdens een persconferentie meer informatie over de „internationale klopjacht” die is uitgevoerd naar de verdachten. Ook wordt meer bekendgemaakt over de samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse onderzoekers en worden meer details verstrekt. De bijeenkomst begint om 13.00 uur in Keulen.