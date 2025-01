Zuid-Holland is nog ‘wolfvrij’, maar politiek wil al maatregelen

Gedeputeerde Berend Potjer (natuur, GroenLinks-PvdA) zei dat Zuid-Holland altijd kan terugvallen op het interprovinciaal wolvenplan, dat de provincies hebben opgesteld en waarvan nu een update in de maak is. „Als een ‘probleemsituatie’ met een wolf zou ontstaan, kunnen we acteren op basis van dat plan.” Volgens Potjer heeft Zuid-Holland rasters beschikbaar om vee te beschermen tegen de wolf. Ook wil de provincie informatie over het omgaan met het dier delen op de website.

Onderzoekers van Wageningen University & Research concludeerden vorig jaar dat de wolf zich op bepaalde plekken in het drukbevolkte Zuid-Holland zou kunnen vestigen. „Dat is mogelijk”, aldus Potjer. „Of beter gezegd: het is niet onmogelijk.”

Volgens een deel van de Staten is het „een kwestie van tijd” tot de wolf opduikt in Zuid-Holland. „Maar de wolf heeft niets te zoeken in onze provincie met 3,8 miljoen inwoners”, aldus Robin Westdijk van Forum voor Democratie. „We pleiten daarom voor duidelijke keuzes. Bescherming van onze inwoners en ons vee heeft de hoogste prioriteit.”

Van de vier coalitiepartijen sprak de BBB zich het duidelijkst uit. „De wolf is een fascinerend dier, mooi en slim, maar ook een rover met een enorm aanpassingsvermogen. Onvoorspelbaar en levensgevaarlijk voor mens en dier”, aldus BBB-Statenlid Heidi Looy, die botste met Marieke Spekreijse van coalitiepartner GroenLinks-PvdA. Volgens haar is niet de wolf het probleem, maar de mens. „We weten niet meer hoe we met de wolf moeten omgaan en hoe we andere dieren moeten beschermen. Wat ons betreft is het duidelijk: welkom wolf, als je je ooit wil vestigen in Zuid-Holland.”