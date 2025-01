Mexico niet blij met asielbeleid van Trump

Het beleid van Trump staat bekend als „Remain in Mexico” (Blijf in Mexico) en was ook al van kracht tijdens zijn eerste ambtstermijn. Mensenrechtenactivisten zijn kritisch over die aanpak, omdat kwetsbare asielzoekers kunnen eindigen in geïmproviseerde kampen aan de grens. Daar dreigen ze blootgesteld te worden aan allerlei misstanden.

Ondanks haar kritiek op het beleid stelde de Mexicaanse president gestrande migranten wel humanitaire ondersteuning in het vooruitzicht. Ook zegt ze dat haar land een rol kan spelen bij de repatriëring van asielzoekers uit andere landen die willen terugkeren naar hun thuisland.