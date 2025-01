Trump dreigt Rusland met meer sancties als oorlog voortduurt

„Ik ben niet uit op het schaden van Rusland. Ik hou van het Russische volk en heb altijd een heel goede relatie gehad met president Poetin”, meldde hij verder. Maar Trump wil de Russische president Vladimir Poetin en het land, „waarvan de economie aan het instorten is”, nu een dienst bewijzen. „Laten we deze oorlog, die nooit begonnen zou zijn als ik president was geweest, beëindigen! We kunnen het op de makkelijke manier doen of op de moeilijke manier - en de makkelijke manier is altijd beter. Het is tijd om een ‘DEAL TE SLUITEN’. ER MOGEN GEEN LEVENS MEER VERLOREN GAAN!!!”

Trump zei tijdens een persconferentie in het Witte Huis op dinsdag al dat het „waarschijnlijk klinkt” dat hij Rusland extra sancties oplegt als Poetin niet aan de onderhandelingstafel verschijnt. De Amerikaanse president weigerde echter te zeggen of hij wapens blijft sturen naar Oekraïne. Hij verwees nog wel naar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. „We praten met Zelensky, en we gaan zeer binnenkort met president Poetin praten”, zei hij.