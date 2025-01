LinkedIn aangeklaagd om delen privéberichten voor AI-training

Uit de aanklacht, die werd ingediend namens miljoenen Premium-gebruikers, komt naar voren dat LinkedIn in augustus onopvallend een privacy-instelling heeft geïntroduceerd. Vanaf dat moment konden abonnees het delen van hun persoonsgegevens in- of uitschakelen. Vervolgens zou LinkedIn in september zijn privacybeleid hebben bijgewerkt, eveneens onopvallend. In dit beleid stond vanaf dat moment dat gegevens konden worden gebruikt om AI-modellen mee te trainen.

Uit deze handelwijze, een poging om „de sporen uit te wissen”, komt naar voren dat LinkedIn zich „volledig bewust” was van de schending van privacy van zijn klanten, aldus de aanklacht. Ook wordt het platform ervan beschuldigd zijn belofte te hebben geschonden om persoonlijke gegevens alleen te gebruiken ter ondersteuning en verbetering van het platform.

In de aanklacht, die is ingediend bij de federale rechtbank in San Jose in de staat Californië, wordt een niet nader gespecificeerde schadevergoeding geëist voor contractbreuk en schendingen van de Californische wet. Ook wordt 1000 dollar per persoon geëist voor het overtreden van een federale wet.