Eerste duizenden namen van Holocaustslachtoffers voorgelezen

Directeur Bertien Minco van Herinneringscentrum Kamp Westerbork zei aan het begin van de herdenking dat „nieuwe generaties” tijdens deze editie aandacht krijgen. „Veel mensen komen lezen met kind of kleinkind, er komen scholieren, er komen kinderburgemeesters”, zei ze. Zo werden de eerste namen van Holocaustslachtoffers woensdagmiddag voorgelezen door de 89-jarige Eva Weyl, die in de Tweede Wereldoorlog in kamp Westerbork gevangenzat, en haar kleindochter. Burgemeester Jan Zwiers van Midden-Drenthe las namen voor samen met de kinderburgemeester van die gemeente, waar het voormalige kamp Westerbork onder valt.

Volgens Minco is het „niet niks” om de namen voor te lezen van Holocaustslachtoffers. Iedere deelnemer leest in een leesbeurt van tien minuten zo’n 150 namen voor. „Maar het is een manier om een eerbetoon te brengen aan al die vrouwen, mannen en kinderen”, aldus Minco, die van een levend monument sprak.

Het Namen Lezen gaat door tot en met maandag 27 januari, als het precies tachtig jaar geleden is dat vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau werd bevrijd. Het museum over kamp Westerbork is in deze periode dag en nacht gratis te bezoeken.