Timmermans: ik ken geen geheime lobbycontracten over Green Deal

Binnenland

Leider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA is naar eigen zeggen niet bekend met geheime contracten die volgens De Telegraaf zijn gesloten toen hij Eurocommissaris was. Hierin zou volgens het dagblad zijn afgesproken dat milieuorganisaties in ruil voor subsidies van de Europese Commissie lobbyden voor de Green Deal van Timmermans. „Ik heb zelf nooit contracten gesloten en me er niet rechtstreeks mee beziggehouden in mijn tijd als Eurocommissaris”, reageert hij.