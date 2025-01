Duitse politiek reageert geschokt op steekpartij in park

Buitenland

In Duitsland wordt geschokt gereageerd op een steekpartij die het leven heeft gekost aan twee mensen, onder wie een kind van 2. De minister van Binnenlandse Zaken van deelstaat Beieren, Joachim Herrmann, sprak in het park in Aschaffenburg waar het incident plaatsvond over een afschuwelijke gewelddaad.