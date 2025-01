Klever: EU zal robuust reageren op handelsmaatregelen VS

Tijdens een debat in de Tweede Kamer zei minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) dat tarieven niet in het belang van Europa of de VS zijn. De economieën zijn nauw verweven, zei ze. De bewindsvrouw wil snel naar Washington reizen om kennis te maken met haar ambtgenoot daar.

De minister zei dat het „van groot belang” is dat de EU eensgezind blijft optreden. „Samen staan we sterk.” Trump heeft aangegeven dat hij onder meer wil dat de EU meer olie en gas uit de VS koopt. Zo niet dan komen er importheffingen, dreigde hij vorige maand nog. Het is dan aan de Europese Commissie om mogelijke tegenmaatregelen te nemen.