Wilders wil geen extra stikstofregels, maar juist versoepeling

Binnenland

PVV-leider Geert Wilders vindt dat het kabinet de regels en doelen voor stikstofuitstoot moet versoepelen, in plaats van met strenger beleid te komen. Dat schrijft hij in een korte tweet, uren na de uitspraak in de zaak-Greenpeace. Welke regels precies versoepeld moeten worden en welke doelen wel acceptabel zouden zijn, schrijft de leider van de grootste regeringspartij niet.