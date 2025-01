Bonden ‘woedend’ over cao-eindbod kraamzorg

Binnenland

Vakbonden zeggen „woedend” te zijn over het eindbod voor een cao voor werkenden in de kraamzorg. De vijf betrokken bonden noemen het bod „onacceptabel”: een jaar geen loonsverhoging, daarna anderhalf jaar 2,12 procent. Oog voor verbetering van werktijden of werk-privébalans zouden de werkgevers ook al niet hebben.