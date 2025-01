Van Weel verdedigt wegtrekken agenten: NAVO-top maakt juist trots

Over de topconferentie eind juni in Den Haag en de inzet die dat vraagt van de politie zijn „terechte zorgen”, beaamt Van Weel. Mogelijk zijn er tot 27.000 agenten nodig tijdens de bijeenkomst van wereldleiders als de Amerikaanse president Donald Trump. Gemeenten is met klem gevraagd maandenlang geen evenementen te organiseren om zo politiemensen vrij te spelen. Tot verontwaardiging van onder anderen burgemeester Fröhlich van Vijfheerenlanden, die vindt dat Nederland had moeten afzeggen. De top zou een te duur prestigeproject zijn dat het land lange tijd op slot zet.

Maar „het gaat echt ergens om”, onderstreept Van Weel, tot afgelopen zomer nog kopstuk van het bondgenootschap. En „dit is een eervolle inzet” voor de politie. „We kunnen er als Nederland gewoon trots op zijn en we gaan er een succes van maken.” Hij wijst erop dat Litouwen, met veel minder draagkracht, twee jaar geleden gastland was.

De minister bekijkt of militairen, reservisten en veteranen kunnen helpen. Volgende maand denkt hij beter te weten hoeveel menskracht er nodig is.