Verdachte steekpartij in Duits Aschaffenburg is 28-jarige Afghaan

Buitenland Steekpartij Aschaffenburg

De verdachte van de steekpartij woensdag in de Duitse plaats Aschaffenburg is een 28-jarige Afghaanse burger. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Hij doodde twee personen, onder wie een 2-jarig kind. Het andere slachtoffer is een man van 41. Twee andere personen raakten zwaargewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.