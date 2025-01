Gedeputeerde Utrecht: impact stikstofuitspraak op boeren is groot

Binnenland

De Utrechtse gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur en landbouw) is niet verrast door de stikstofuitspraak van de rechtbank in Den Haag, omdat al langer bekend is dat de natuur er slecht aan toe is. „Het is winst dat de rechter dit erkent en het Rijk aanzet tot direct handelen”, aldus Sterk. „Tegelijkertijd weet ik dat deze uitspraak een ongekende impact voor agrariërs heeft en nieuwe onzekerheid met zich meebrengt.”