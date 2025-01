Duitse brouwers: bierverkopen in Duitsland opnieuw lager

Economie

Duitsers hebben vorig jaar opnieuw minder bier gedronken. Die trend is al langer gaande in het land dat lang beroemd was om zijn bier, meldt de Duitse Brouwersvereniging. De definitieve verkoopcijfers van bier zijn voor 2024 naar verwachting nog zwakker dan in 2023, het jaar waarin de laagste bierverkoop in decennia werd genoteerd, aldus de brouwers.