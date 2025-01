Rode Kruis: hulpverlening in Gazastrook komt langzaam op gang

Er wordt een veldziekenhuis gebouwd in Gaza-Stad, omdat de meeste ziekenhuizen niet meer functioneren in de Gazastrook. Er wordt ook al gewerkt aan de wederopbouw van het zwaar beschadigde en sinds eind 2023 gesloten Al-Qudsziekenhuis, maar die werkzaamheden duren nog een tijd.

De mensen in de Gazastrook vrezen niet meer constant een nieuw bombardement en zijn daar wat opgelucht over. Maar het verdriet blijft groot door het verlies van familie en vrienden, door verwondingen en verminkingen en de verwoesting van woningen. Het Rode Kruis meldt dat er nog weinig te eten is en de gezondheidszorg minimaal is. Maar er rijden eindelijk veel vrachtwagens met hulpgoederen de Gazastrook in. Dankzij de brandstof kunnen ook bakkerijen weer functioneren.

Voor hopelijk de naaste toekomst heeft het Rode Kruis graafmachines, 60.000 prefabhuizen en 200.000 tenten klaarstaan om Gaza binnen te brengen. Met de graafmachines kunnen wegen worden vrijgemaakt. De tenten en tijdelijke huizen kunnen een onderkomen bieden aan de vele families die hun huis zijn kwijtgeraakt.