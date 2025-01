De hulpdiensten werden volgens een politiewoordvoerder iets over 12.00 uur gewaarschuwd over het incident aan de Willemstraat. Het voertuig, een witte Volkswagen T-Roc met een Belgisch kenteken, is na de aanrijding weggereden.

Hoe groot de groep was waarop de auto inreed en hoe het met de slachtoffers gaat, weet de woordvoerder niet. Of er een of meer mensen in de auto zaten, is ook nog onduidelijk.