Doden bij steekpartij in Duitse plaats

Twee andere mensen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie sprak eerst van twee arrestaties, maar verduidelijkte later dat een van de twee genoemde personen een getuige was. De ander, de verdachte, zit vast. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er meer verdachten zijn en bestaat er geen gevaar meer voor de bevolking in Aschaffenburg, dat in de buurt van Frankfurt ligt.

De steekpartij vond plaats in een park, dat inmiddels is afgezet voor onderzoek. Ook het treinverkeer in de plaats ligt volgens Bild stil, omdat de verdachte had geprobeerd via het spoor te vluchten. De krant schrijft dat de politie delen van het park in Aschaffenburg afgelopen november heeft aangemerkt als „gevaarlijk gebied”, omdat er geregeld overvallen en drugscriminaliteit zouden plaatsvinden. Er patrouilleren vaak agenten en dat was volgens de politie waarschijnlijk de reden dat de verdachte snel kon worden opgepakt.