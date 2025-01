Wiersma baalt van stikstofvonnis, noemt hoger beroep een optie

Binnenland

Landbouwminister Femke Wiersma baalt van de verloren rechtszaak tegen Greenpeace over het stikstofbeleid van het kabinet. „Dit is niet de uitspraak waarop ik had gehoopt”, erkent zij in een bericht op X. Ze zegt het vonnis samen met haar collega-ministers grondig te gaan bestuderen. „Daarbij neem ik uiteraard ook de optie voor een hoger beroep mee.”