Vogelbescherming noemt uitspraak ‘goed nieuws voor vogels’

Binnenland

Volgens de Vogelbescherming is de stikstofuitspraak van de rechter ook „goed nieuws voor de vogels in Nederland”. De overheid moet van de Haagse rechtbank meer doen om de natuur te beschermen tegen te hoge stikstofconcentraties. Wettelijke doelen worden nu niet gehaald en dat is onrechtmatig, oordeelden de rechters in de zaak die Greenpeace had aangespannen.