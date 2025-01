Brabant: bewonen vakantiehuizen ongewenst en ‘schijnoplossing’

Binnenland

Ongewenst, onrealistisch en onhaalbaar. Dat vindt de provincie Noord-Brabant van het plan van minister Mona Keijzer (Wonen) om mensen permanent te laten wonen in recreatiewoningen. „Het verplicht toestaan van permanent wonen in alle vakantieparken, is een schijnoplossing voor het woningtekort, terwijl het in veel parken tot ongewenste situaties zal leiden,” aldus gedeputeerde Wilma Dirken (wonen). De provincie roept de minister op haar plan te heroverwegen.