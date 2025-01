Duurzame energiebranche wil na stikstofuitspraak voorrang

Economie

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) roept na de stikstofuitspraak op om duurzame energieprojecten en de energie-infrastructuur in Nederland vrijstelling van de stikstofregels te geven of voorrang te bieden bij stikstofruimte. De rechter oordeelde in een zaak aangespannen door Greenpeace dat het kabinet zijn stikstofdoel van 2030 moet halen.