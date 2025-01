IPO: voor voldoende natuurherstel is meer geld nodig van het Rijk

Binnenland

Om voldoende natuurherstel te kunnen realiseren, is aanvullende financiering van het Rijk nodig. De samenwerkende provincies lieten dat weten in een eerste reactie op de uitspraak van de rechter in de stikstofzaak woensdag. Het vonnis in de door Greenpeace aangespannen zaak wordt nader bestudeerd, aldus het Interprovinciaal Overleg (IPO).