Agractie ziet maar één oplossing na uitspraak: wetswijziging

Binnenland

Volgens boerenorganisatie Agractie blijft er na de uitspraak in de Greenpeace-rechtszaak maar één optie over: een wetswijziging. „Het vorige kabinet had boter op het hoofd, net als de huidige minister. Ze had gelijk na haar aantreden hiermee aan de slag moeten gaan, dit had de hoogste prioriteit. Voor de agrarische sector is deze uitspraak desastreus”, reageert de belangenorganisatie.