Stikstofclaim erkent tekortkomingen in stikstofbeleid kabinet

Binnenland

Het kabinet is nog op een groot aantal punten in gebreke, erkent Stichting Stikstofclaim na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag in de stikstofzaak tegen de Staat. „En het vorige kabinet was dat overigens ook”, zegt Jan Cees Vogelaar van de club die tegen strengere stikstofregels is, zeker als die boeren raken.