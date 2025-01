Van der Plas legt schuld stikstofdebacle bij vorige kabinetten

Binnenland

BBB-leider Caroline van der Plas vindt niet dat het huidige kabinet schuld heeft aan de terechtwijzing van de Staat door de rechter over het stikstofbeleid. „Vorige kabinetten hebben ons in wet- en regelgeving helemaal klem gezet”, zegt zij. „Dat is waar de rechter aan toetst.” Zij spreekt evengoed van een „stevige uitspraak”, die zij goed gaat bestuderen.