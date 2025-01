Milieudefensie: stikstofuitspraak is zoveelste signaal

Binnenland

Directeur Donald Pols van Milieudefensie noemt de uitspraak van de rechter in de stikstofzaak „het zoveelste signaal dat het landbouwsysteem onhoudbaar is en dat de overheid in actie moet komen”. Ook grote bedrijven in de voedselindustrie moeten volgens Pols „hun verantwoordelijkheid nemen en meebetalen aan de oplossing”.