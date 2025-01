Schoof laat reactie op stikstofuitspraak aan landbouwminister

Vorige week werd bekend dat binnen het kabinet een ministeriële commissie onder leiding van Schoof is opgezet om oplossingen te vinden voor het stikstofprobleem dat al jaren de bouw van woningen en de aanleg van infrastructuur in de weg zit. De premier sprak vrijdag na de ministerraad al van een „majeur probleem”, dat door de uitspraak van woensdag alleen maar groter is geworden.