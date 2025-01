Twee nachten op rij explosies in dezelfde Amsterdamse straat

Binnenland

In de Amsterdamse wijk De Pijp zijn twee nachten op rij explosies geweest in twee naast elkaar gelegen portieken, bevestigt de politie na berichtgeving van AT5. In beide gevallen ging het om een explosie in een portiek in de Eerste Jan Steenstraat. Door de knallen zijn de portiekdeuren flink beschadigd geraakt. Ook is er schade aan de gevels, ramen en kozijnen van het gebouw. Niemand raakte gewond.