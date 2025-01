Meer passagiers aan boord vliegtuigen van easyJet

Economie

De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet heeft in het afgelopen kwartaal meer passagiers vervoerd en is positief gestemd over de boekingen voor de komende zomerperiode. Ook de verkoop van vakantiepakketten voor de zomer loopt goed, aldus easyJet dat vorig jaar nog een recordzomer draaide. De maatschappij is een grote speler op luchthaven Schiphol.