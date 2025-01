Beklimming Mount Everest wordt stuk duurder

Buitenland

Een vergunning van de Nepalese overheid voor buitenlanders om de Mount Everest in het hoogseizoen te beklimmen wordt vanaf september fors duurder. De autoriteit die over toerisme gaat heeft aangekondigd dat de prijs 15.000 dollar (14.400 euro) wordt. Dat is 35 procent meer dan de 11.000 dollar die de vergunning bijna tien jaar lang kostte. Nepal verleent jaarlijks ongeveer driehonderd vergunningen voor de beklimming van de 8849 meter hoge piek. Het hoogseizoen voor de beklimming is in april en mei.