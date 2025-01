Recordexport Duitse wapens en militaire goederen door Oekraïne

Daarvan ging meer dan 8,1 miljard euro aan wapentuig en defensiemateriaal naar Oekraïne als steun in de strijd tegen Rusland. Duitsland is een grote leverancier van onder meer tanks, pantservoertuigen, geschut, raketten en munitie, maar ook van helmen en kogelwerende vesten.

Daarnaast werd veel uitgevoerd naar Singapore (1,2 miljard euro), Algerije (559 miljoen euro), de Verenigde Staten (320 miljoen euro) en Turkije met bijna 231 miljoen euro. De wapenexport naar NAVO-lidstaat Turkije is omstreden in Duitsland door zorgen over mensenrechtenschendingen. Ook de export van Duitse defensieproducten naar Israël (161 miljoen euro) ligt zeer gevoelig in Duitsland.

De cijfers werden gepubliceerd na een verzoek van een parlementariër van de links-populistische partij BSW van Sahra Wagenknecht die uiterst kritisch is over de Duitse militaire hulp aan Oekraïne. De partij zegt dat Duitsland met die wapenexporten oorlogen in de wereld aanwakkert.