Halsema: VVD-plan voor inperken demonstratierecht helpt ons niet

De VVD wil onder meer het blokkeren van snelwegen strafbaar stellen. De burgemeester benadrukt dat dit al verboden is. Daarom is het volgens Halsema „symboolpolitiek”. Ze is het met iedereen eens dat de blokkades „bloedirritant” zijn, maar er wordt volgens haar al opgetreden. Wel kost het tijd om de actievoerders van de weg te halen, waarbij de politie gebonden is aan de wet, aldus de burgemeester.

Ook klinken er verschillende roepen vanuit politiek Den Haag voor regels op basis waarvan de politie sneller kan optreden. „Een onzinnig idee”, aldus Halsema. Het lokale gezag doet volgens haar al het maximale. De landelijke politiek kan helpen door voor meer politiemensen te zorgen, hebben de burgemeesters volgens Halsema samen al aan Den Haag laten weten. „En help ons ook door het lokale gezag te respecteren als het optreedt, want dat doen we.”

Vandalen moeten betalen, is ook een wens van een deel van de Tweede Kamer, die woensdag over het demonstratierecht debatteert. Halsema zegt daarover dat dit al kan, maar in de praktijk vaak lastig blijkt omdat moeilijk vast te stellen is wie de vernieling pleegde. Het is volgens haar niet de bedoeling dat een willekeurige demonstrant opdraait voor iets wat diegene niet heeft gedaan.

Demonstraties horen bij een vrij land, zegt Halsema, die zegt dat er in Amsterdam vorig jaar 3028 demonstraties hebben plaatsgevonden. Ze geeft toe dat er weleens iets misgaat, maar benadrukt nogmaals dat daar dan ook naar gehandeld wordt. Dat het politieapparaat zwaar onder druk staat, is volgens haar iets om over na te denken. Maar beginnen met „het inperken van fundamentele rechten is niet de juiste weg”, aldus de burgemeester.