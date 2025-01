Een vijfde minder vreemdelingen uitgezet sinds nieuwe kabinet

In de periode tot en met juni, toen het vorige kabinet er nog zat, ging het om 440 uitzettingen. In de tweede jaarhelft, na het aantreden van het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB op 2 juli, keerden 360 vreemdelingen gedwongen terug naar hun land van herkomst. Een van de verschillen zit in het aantal uitzettingen van Marokkanen. Eerder werd al bekend dat het in de eerste zes maanden ging om 120 gedwongen vertrekken, in de tweede helft van het jaar waren dat er 50.

De daling kan met „een veelheid van factoren te maken hebben”, laat een woordvoerder van de verantwoordelijk minister van Asiel en Migratie, Marjolein Faber, weten. Zo kan het volgens hem komen door „de beschikbaarheid van personeel, de beschikbaarheid van detentieplekken en het feit of de vreemdeling definitief uitzetbaar is en niet een nieuwe procedure is gestart die in Nederland afgewacht mag worden”.

Het vorige kabinet verbeterde de betrekkingen en daarmee de samenwerking met Marokko, waardoor er in 2023 meer Marokkanen werden uitgezet, na een periode waarin er amper uitzettingen naar Marokko waren.

Revijara Oosterhuis, coördinator van het Meldpunt Vreemdelingendetentie van de Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt liet eerder weten dat een mogelijke verklaring is dat Marokko „niet blij” is met het nieuwe kabinet. Maar volgens de woordvoerder van Faber was de „terugkeersamenwerking met de Marokkaanse autoriteiten” ook in de tweede helft van 2024 „onverminderd goed”.

In de tweede helft van 2024 werden wel flink meer Algerijnen uitgezet, namelijk 90, tegenover 30 in de zes maanden daarvoor. Dat is te danken aan „de goede medewerking van Algerije”, aldus de woordvoerder van de minister.