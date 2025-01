Rijksmuseum krijgt beeld van Bernini permanent in bruikleen

Bernini (1598-1680) is een van de beroemdste beeldhouwers en architecten uit de barokperiode. In Rome staan onder meer zijn bekende beelden Apollo en Daphne en de Extase van de Heilige Theresia. Ook ontwierp hij het Sint-Pietersplein en het bronzen baldakijn in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan, net als de Vierstromenfontein op het Piazza Navona. Het terracotta beeld van Triton stond model voor het marmeren beeld van het zeewezen op de zuidelijke fontein op hetzelfde plein. Naast het model dat in Amsterdam te zien is, is een ander model te bewonderen in het Kimbell Art Museum in Texas.

Het beeld was in 2020 al te zien in het Amsterdamse museum tijdens de expositie Caravaggio - Bernini. Directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits noemt het beeld „een historische aanwinst”. „Bernini had enorme invloed op de ontwikkeling van de beeldhouwkunst, ook in Nederland. Veel Nederlandse beeldhouwers die in de zeventiende eeuw naar Rome gingen, onder wie Artus Quellinus, die later het stadhuis van Amsterdam - nu Koninklijk Paleis op de Dam - zou voorzien van marmeren beelden, bestudeerden zijn werk en zijn door hem beïnvloed.”

Het beeld is vanaf woensdag direct te zien voor bezoekers van het museum.