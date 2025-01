Trump: sancties Rusland als het niet onderhandelt over Oekraïne

Trump, die zijn opmerkingen dinsdag maakte tijdens een persconferentie in het Witte Huis, gaf geen details over de eventuele strafmaatregelen. De Verenigde Staten hebben Rusland al zwaar gesanctioneerd voor de invasie van Oekraïne in februari 2022.

Trump zei dat zijn regering ook de kwestie van het sturen van wapens naar Oekraïne „onderzoekt”. Hij zei dat de Europese Unie meer zou moeten doen om Oekraïne te steunen, onder andere door het land meer wapens te sturen. Trump gaf aan dat de EU „minstens evenveel aan Oekraïne zou moeten uitgeven” als de VS.