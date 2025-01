Verdachte onrust politiebureau Utrecht is 44-jarige uit Bunnik

Binnenland

De vrouw die vrijdag werd aangehouden na een incident op het hoofdbureau van de politie in Utrecht wordt verdacht van bedreiging met een terroristisch misdrijf en het doen van een valse bommelding. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigd na berichtgeving van het AD. De verdachte is een 44-jarige vrouw uit Bunnik. Haar voorarrest is maandag met twee weken verlengd.