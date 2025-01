Zelensky wil minimaal 200.000 vredestroepen in Oekraïne na vrede

Buitenland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky denkt dat er „minimaal” 200.000 Europese vredeshandhavers nodig zijn in Oekraïne om de vrede te handhaven na een akkoord met Rusland. Als er minder troepen komen, zou dat volgens Zelensky te weinig zijn om een nieuwe Russische aanval tegen te gaan. „200.000 is een minimum, anders is het niets”, zei de president in Davos.